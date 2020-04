Muziek in quarantaine: vier coronareleases die je een hart onder de riem steken

Niet elke artiest is even happig om muziek uit te brengen tijdens de globale coronacrisis. Toch durfden enkele muzikanten het aan nieuwe noten de wereld in te sturen. Deze vier coronareleases steken je een hart onder de riem en helpen je zo de quarantaineperiode door.

The Streets en Tame Impala: social distancing op zijn best

“Een aprilgrap?”, vroegen enkele fans zich ongetwijfeld af. Op 1 april kondigde rapper Mike Skinner een samenwerking aan met Tame Impala. Het duo lijkt een verrassende combinatie, maar ‘Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better’ is een geslaagde verleidingsdans van de typische geluiden van beide artiesten. “I fucking love The Streets”, laat frontman Kevin Parker weten via Instagram. “Dit is een hele eer, een droom die werkelijkheid wordt.” De bijbehorende clip toont een ketting aan telefoontjes tussen Skinner, Parker en vrienden, die zo ook aan social distancing doen.

Selah Sue: ontroering in de slaapkamer

Na vijf jaar is Selah Sue terug met nieuwe muziek. De single ‘You’ maakt deel uit van haar nieuwe ‘Bedroom EP’, die uitkomt op 15 mei. “Holding on to you will save my day”, zingt de Leuvense artieste voor haar kinderen, die mee voor vertederende beelden zorgen bij de muziek. Dezelfde intimiteit laat zich horen in het gitaargetokkel en de honingzoete stem van de zangeres. Selah Sue noemt de EP bij HLN “een heel persoonlijk werk”, iets wat de naam al deed vermoeden.

Tyler, The Creator en La Roux: zonnestralen vieren

Spiksplinternieuw is het materiaal dat Tyler, The Creator en La Roux uitbrachten niet, het gaat om een remix. Tyler nam het vrolijke ‘Automatic Driver’ onder handen, dat op het laatste album van de zangeres, ‘Supervision’, verscheen. De samenwerking is geen totale verrassing: La Roux was vorig jaar al te horen op het nummer ‘Gone, Gone / Thank You’ uit Tyler’s plaat ‘IGOR’. De Amerikaanse artiest spuwde zijn charmes over de single en gaf het breakupnummer zo een leuke, nieuwe twist. Een zomerdeuntje om de aanhoudende zonnestralen te vieren, vanop de stoep of tijdens een wandeling naar de supermarkt, weliswaar.

Florence + The Machine: een sprankel hoop

Florence Welch en co brachten dan wel een single uit, dat betekent geen voorproefje van een nieuw album. ‘Light Of Love’ zou eigenlijk op hun laatste album ‘High as Hope’ verschijnen, maar haalde de selectie uiteindelijk niet. Florence + The Machine noemde de release een steunbetoog aan de zorgverleners over de hele wereld die zich inzetten voor de strijd tegen het coronavirus. ‘Light Of Love’ is een ingetogen nummer dat donkere thema’s bezingt en daar tegelijk een sprankel hoop over strooit. Net wat we nodig hebben in deze bizarre tijden.