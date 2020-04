Grote Europese studie bewijst: Elektrische wagens stoten drie keer minder CO2 uit

Een elektrische auto stoot in Europa drie keer minder CO2 uit dan een gelijkaardige auto met verbrandingsmotor. Dat meldt de Europese Federatie voor Transport en Milieu na een “allesomvattende” studie, die ook naar de productie van de wagens keek.

De Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E) heeft de CO2-uitstoot van elektrische auto’s naast die van wagens met een verbrandingsmotor gelegd. Voor de vergelijking hield het naar eigen zeggen rekening met “alle mogelijke criteria”, waaronder de CO2-uitstoot bij het gebruik van het voertuig maar ook die verbonden aan de fabricatie van de batterijen of aan de energiebron gebruikt voor het herladen van de batterijen.

Productie en gebruik in hetzelfde land

In “het slechtste geval” – een elektrische auto waarvan de batterijen in China gefabriceerd werden en waarvan de gebruiker in Polen woont (het land dat het meest gebruik maakt van koolcentrales voor elektriciteitsopwekking) – blijft de CO2-uitstoot nog steeds lager dan bij een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. Die uitstoot is 22% kleiner dan die van een dieselwagen en 28% lager dan die van een benzinewagen, zo blijkt uit de berekeningen van T&E.

In het meest gunstige scenario – een elektrische auto waarvan de batterijen in Zweden gefabriceerd werden en waarvan de gebruiker eveneens in dat land woont – zijn de emissies van de elektrische wagen 80% kleiner ten opzichte van een dieselwagen en 81% kleiner ten opzichte van een benzinewagen.

Een elektrische wagen die in België gebruikt wordt en waarvan de batterij ook in ons land gefabriceerd werd, zou 65% minder CO2 uitstoten dan een gelijkaardige auto met verbrandingsmotor.

De Europese non-profitorganisatie, die ijvert voor duurzame mobiliteit, denkt dat elektrische voertuigen in de toekomst voor een nog verdere reductie van de CO2-uitstoot kunnen zorgen, wanneer de elektriciteit voor de batterijen steeds meer afkomstig zal zijn van hernieuwbare energiebronnen. T&E heeft een tool online gezet voor de vergelijking, die aangepast zal worden van zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, klinkt het.