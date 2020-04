VIDEO. Travis Scott geeft exlusief optreden in game ‘Fortnite’

In concertloze tijden moeten artiesten met originele ideeën komen om toch tot bij hun fans te geraken. De Amerikaanse rapper Travis Scott zal daarom in de nacht van donderdag op vrijdag en ook zaterdag een concert geven in het populaire spel Fortnite. Zo kunnen gamers van over de hele wereld naar hem luisteren.

Om zijn fans niet in de steek te laten nu concerten en festivals zijn afgelast, wil hiphopartiest Travis Scott optreden in de game Fortnite. Wie het spel speelt, kan hem opzoeken en zien hoe hij zijn nieuwe nummer ‘Astronomical’ brengt. Hiervoor werd speciaal voor hem een ‘skin’ of uiterlijk van een spelpersonage ontworpen. Ook krijgt hij een decor dat gebaseerd is op de beelden en ontwerpen van zijn videoclips en albumhoezen.

Wanneer kan je het concert volgen?

De rapper noemt de reeks optredens in Fortnite de ‘Astronomical Tour’, naar het nieuwe lied dat hij zal brengen. De concerten zijn steeds dezelfde en worden georganiseerd volgens Amerikaanse tijdzones, dus sommige vinden voor ons plaats in het midden van de nacht. Wie in ons land het concert wil bijwonen, doet dat best op zondag 25 april om vijf uur in de namiddag.

Popsterren houden van Fortnite

Scott is niet de eerste muzikant die een concert geeft in Fortnite. Eerder lieten Chance the Rapper en dj Marshmello al het beste van zichzelf zien in het spel. Fortnite blijkt dan ook in de smaak te vallen bij popsterren én voetballers.