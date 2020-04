Raak je tijdens de lockdown maar moeilijk in slaap? Deze tips zullen je helpen

Door de quarantainemaatregelen zijn de afgelopen weken een stressvolle periode geweest en dat heeft een negatief effect op onze nachtrust. “We zijn onze structuur en het veilige gevoel van een gemeenschap kwijt en dat gaat ten koste van onze slaap”, stelt de Amerikaanse slaapexpert Elina Winnel. Zij heeft acht tips die je een zorgeloze nacht zullen bezorgen.

De kans is groot dat je de afgelopen weken minder goed hebt geslapen dan normaal. De strenge maatregelen die de regering nam in de strijd tegen het coronavirus, hebben een grote impact op ons dagelijks leven en dat laat zich ’s nachts voelen. “Mensen sliepen al niet goed en dit heeft het nog verergerd”, vertelt Elina Winnel van de Amerikaanse slaapconsulenten The Sleep Expert aan Metro World News. “Mensen worstelen met de isolatie, voelen zich minder beschermd en zijn hun structuur kwijt.”

De coronacrisis creëerde samen met onze slechte slaapgewoonten een perfecte storm. “We spenderen nog meer tijd om onze smartphone of tablet dan daarvoor. Mensen staan later op, maar zijn tegelijk ook meer gestresseerd omdat ze hun job thuis moeten combineren met de zorg voor de kinderen”, aldus Winnel. Bovendien sporten sommige mensen ook minder omdat ze niet durven buiten komen. “Dat staat allemaal in de weg van een goede nachtrust.”

Geen gsm in bed

De slaapexperte stelde een lijstje op met acht handige tips om je slaapkwaliteit te verbeteren: