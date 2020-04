Opgepast! Hackers kunnen e-mail op iPhones lezen door nieuw lek

Door een lek in iOS kunnen hackers op vrij eenvoudige wijze de mails lezen van meer dan een half miljard iPhone- en iPadgebruikers. Apple werkt aan een oplossing.

Beveiligingsbedrijf ZecOps heeft een lek ontdekt in het iOS-besturingssysteem van de mobiele toestellen van Apple die iOS 6 of hoger draaien. Hackers zouden toegang kunnen krijgen tot de standaard Mail-app zonder dat gebruikers ergens hoeven op te klikken. Dat maakt het hackers mogelijk om gerichte aanvallen op bepaalde personen uit te voeren. Het enige dat getroffen gebruikers merken is dat de Mail-app tijdelijk trager is.

Fix in iOS-update

Apple heeft een oplossing uitgewerkt die bij de volgende update van iOS zit. In tussentijd worden iPhone-gebruikers aangeraden om alternatieve mailclients zoals Gmail en Outlook te gebruiken. Die kunnen tot de update veilig gebruikt worden.