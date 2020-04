Chinees labo test “met succes” experimenteel vaccin

Een experimenteel vaccin heeft voor het eerst apen “grotendeels beschermd” tegen het nieuwe coronavirus, zo meldde het Chinese labo dat de proef heeft uitgevoerd. Alle testdieren bleven resistent tegen het virus.

Een Chinees labo laat weten dat ze dankzij een experimenteel vaccin proefdieren hebben kunnen beschermen tegen de effecten van het coronavirus. Het vaccin, dat inerte pathogenen gebruikt van het virus dat aan de basis ligt van de longziekte COVID-19, werd toegediend aan acht resusapen, die vervolgens drie weken later kunstmatig besmet werden met het coronavirus, zo klinkt het in het onderzoek van de farmaceutische gigant Sinovac Biotech.

Geen sporen in longen

“Bij de vier apen die de hoogste dosis van het vaccin kregen toegediend, werden zeven dagen na de besmetting geen sporen van het virus in de longen teruggevonden”, verzekert het labo, dat op 19 april zijn resultaten publiceerde op de website bioRxiv. Bij de vier apen die een lagere dosis kregen toegediend, was er een verhoging van de virale waarden te merken, maar zij slaagden er desalniettemin in resistent te blijven tegen het virus. De resultaten van het onderzoek moeten eerst nog beoordeeld worden door vakgenoten, vooraleer zij wetenschappelijk gevalideerd kunnen worden.

Sinovac, een bedrijf dat genoteerd staat op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, begon reeds op 16 april met klinische proeven van hetzelfde vaccin op mensen. Aan het Franse nieuwsagentschap AFP weigerde het bedrijf meer uitleg te geven.

“Het gaat hier om de eerste preklinische gegevens die ik zie van een experimenteel vaccin”, zo schreef viroloog Florian Krammer van de Icahn School of Medicine op Twitter. Toch worden er ook nog heel wat vragen gesteld. “We moeten op de eerste plaats kijken hoelang de immuniteit standhoudt”, stelde immunologe Lucy Walker van het Londense University College.

Internationale race tegen de klok

Naast het Sinovac-project heeft Peking nog twee experimentele vaccins goedgekeurd. Het eerste komt van de Militaire School voor medische wetenschappen en de biotechnologische groep CanSino, het tweede werd gelanceerd door het Instituut voor biologie en het virologisch instituut van Wuhan, de Chinese stad waar het virus eind vorig jaar uitbrak.

Sinds die uitbraak is er werelwijd een race tegen de klok gestart in de zoektocht naar een vaccin en doeltreffende medicatie. Het Amerikaanse labo Moderna kondigde medio maart al klinisch onderzoek aan naar een experimenteel vaccin. In Europa is er deze week voor het eerst een proef met een vaccin op mensen uitgevoerd. In Groot-Brittannië kregen twee vrijwilligers een potentieel vaccin tegen het coronavirus ingespoten. De proef past in een studie waarbij meer dan achthonderd mensen zijn aangetrokken. De verwachting is dat een vaccin er pas over twaalf tot achttien maanden zal zijn.