VIDEO. ‘Temptation’-Elke krijgt schokkende beelden van Arda te zien: “Dat gaat erover”

Drama in ‘Temptation Island’, waar Arda zich niet langer kon inhouden bij verleidster Eline. De kampvuurbeelden komen dan ook hard binnen bij zijn vriendin Elke.

Elke en Arda zijn anderhalf jaar een koppel, maar als we de beelden zien, vrezen we een beetje voor hun toekomst samen. Afgelopen vrijdag zagen we immers hoe Arda bezweek voor de charmes van verleidster Eline. De twee beleefden een stomende nacht in bed. Aanstaande vrijdag krijgt Elke die pijnlijke kampvuurbeelden te zien. Daar is intussen al een preview van:

Zwarte gedachten

Intussen reageerde Elke in ‘Gert Late Night’ uitgebreider op de beelden. “Het was best heftig om die beelden te zien. Op het moment zelf ging ik niet total loss, maar later in de badkamer wel. Ik had het eventjes helemaal gehad, want je wil wel een relatietest aangaan, maar dat is niet echt gelukt. Toen we terug thuiskwamen ben ik even heel diep gegaan. Ik zat er echt helemaal door en ik heb ook met heel zwarte gedachten in m’n hoofd gezeten: ik wilde hier niet meer zijn. Mensen begrijpen niet goed hoe die impact is als je daar zit, maar ik kan je zeggen dat ik heel diep heb gezeten”, klinkt het.

Gelukkig voelt ze zich ondertussen al een stuk beter. “Ik ben terug gelukkig. En ik weet dat er nog heel veel goede jongens zijn”, besluit ze.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.

Hét moment waarop Arda vreemdgaat met Eline: