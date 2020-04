Tickets voor festivals in Werchter worden niet terugbetaald

Live Nation sloot een akkoord met Ticketmaster, dat de verkoop van de tickets regelt. Het krediet kan gebruikt worden voor alle festivals in Werchter in 2021 en 2022. Het volledige bedrag wordt omgezet in een waardebon. Dat krediet wordt beschikbaar vanaf 15 september, via de website van Ticketmaster. De regeling geldt ook voor andere festivalproducten zoals eet- en drankbonnen. Festivalgangers met een ticket krijgen toegang tot een exclusieve voorverkoop voor de festivals van volgend jaar.