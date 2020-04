Make-uploze Kylie Jenner choqueert fans: “Ik herkende haar niet”

Realityster Kylie Jenner is onopgemaakt gespot in het openbaar. Enkele foto’s gingen viraal op Twitter, waar heel wat mensen hun ogen niet konden geloven.

Als uithangbord van haar eigen cosmeticamerk Kylie Cosmetics komt Kylie Jenner meestal netjes opgemaakt haar huis uit. Onlangs was dat niet het geval, toen ze in haar training en zonder make-up naar de supermarkt ging. Enkele paparazzi merkten dat op en klikten er naarstig op los.

“Mooier zonder make-up”

De foto’s kwamen op Twitter terecht, waar heel wat mensen verbaasd waren over de naturelle look van de 22-jarige Kardashian-telg. “Ze ziet er helemaal anders uit”, en “Ik had haar niet herkend. Ik dacht echt dat het iemand anders was”, klinkt het onder meer. Sommigen vonden dat ze haar make-up beter links kan laten liggen. “Ze ziet er beter uit zonder make-up”, valt er te lezen.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F — B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020



Kylie Jenner mét make-up: