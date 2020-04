Influencer vraagt volgers menstruatiebloed te drinken om DEZE bizarre reden

Een influencer heeft haar vrouwelijke fans opgeroepen om hun eigen menstruatiebloed te drinken. Volgens de Zweedse zou dat helpen om je maandstonden in te korten.

Bianca Ingrosso heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram, en die wou ze maar al te graag iets bijbrengen. In een Q&A gaf de zangeres en influencer tips om pijnlijke maandstonden te verhelpen. Wat waarschijnlijk begon als goedbedoelde raad, groeide al snel uit tot de grap van het internet. Ingrosso had er niets beters op gevonden dan het drinken van je eigen menstruatiebloed te promoten. Dat zou je ‘moment van de maand’ moeten inkorten.

Slechts 6 uur ongesteld

De 25-jarige begon nog onschuldig met te suggereren dat het vermijden van suiker, tabak, koffie en alcohol je regels minder pijnlijk maakt. Ook sport zou komaf maken met krampen. Maar dan had Ingrosso nog een laatste, bloederige tip in petto. “Drink je eigen maandstondenbloed. Zo duren je regels minder lang, want je neemt vitamines op die je anders zou verliezen”, aldus de Zweedse. “Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik weet dat veel vrouwen dit doen en die zijn maar 6 uur ongesteld.”

Voor wie al met een bekertje klaar stond om bloed op te vangen: berg dat maar vlug op. De uitspraak van de influencer is op geen enkel medisch advies gebaseerd. Ze kon dan ook rekenen op heel wat kritiek. “Ik vraag me af of Bianca ook gelooft dat als je je eigen uitwerpselen eet, je dan geen eten meer hoeft te kopen”, luidde één van de vele reacties.