Zo kweek je ook zonder tuin verse groenten

Nu we noodgedwongen vaker thuiszitten, is er tijd om onze groene vingers te gebruiken. Niet iedereen is echter voorzien van een achtertuin, een klein lapje grond of zelfs een terras. Met deze tips voorzie je jezelf ook zonder tuin of buitenplaats van verse groenten.

Een balkon, een stel trappen of een raamkozijn: allemaal kunnen ze als moestuin dienen. Je hoeft enkel het gamma aan plantjes aan de grootte aan te passen. Kijk waar de zon opkomt om te bepalen wat je zal kweken. Een naar het zuiden gericht plekje is geschikt voor de meeste groenten, zoals tomaten, kruiden, pepers en sperziebonen. Noordwaartse stukjes grond beperken je opties, maar verhinderen je niet om sla, munt, koriander, snijbieten en zuring te doen groeien. Vergeet niet dat de planten de hoogte in schieten: een hekje of bedrading kan als klimrekje dienen.

Tussen vier muren

Vensterbanken of muurplankjes zullen geen grote oogst produceren, maar geven je wel de voldoening je plantjes van dichtbij te zien groeien. Je grootste hindernis is het lichttekort: zoek dus je zonnigste vensterbank en reserveer het plekje om te tuinieren. Ben je een ongeduldig type? Dan ga je best voor kiemzaadjes of microgroenten. Gedroogde linzen, kikkererwten en vele andere zaadjes kun je makkelijk laten kiemen door ze een nacht te laten weken. Nadien stop je de zaden in een glazen bokaal en plaats je een dun katoentje over de opening. Zo kun je de plantjes af en toe spoelen terwijl ze groeien. Voor meer succes, kun je ook een kiemkast aanschaffen. Die houdt de temperatuur en vochtigheid onder controle om zo de kiemen te doen groeien.

