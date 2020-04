Wat kopen we tijdens lockdown online? Yogakleren, sokken en beautyproducten

Zalando heeft de afgelopen weken twee keer zoveel trainingsbroeken, sweatshirts en yogakledij verkocht. Dat blijkt uit cijfers van de online winkel. Ook het aantal bestellingen van schoonheidsproducten en beauty accessoires verdriedubbelde.

Nu we allemaal zoveel mogelijk in ons kot blijven, zien onze dagen er heel anders dan voor de coronamaatregelen. Dat merken ze ook bij de online winkel Zalando, die de afgelopen weken de vraag naar enkele producten sterk hebben zien toenemen. Wat opvalt, is dat Belgen vooral meer comfortabele kledij kochten. In vergelijking met vorig jaar gingen er twee keer zoveel trainingsbroeken, sokken en sweatshirts de deur uit. Ook de verkoop van slippers voor binnenskamers steeg sterk.

Inspanning en ontspanning

Mensen hebben tegenwoordig ook meer tijd om te sporten en dat laat zich zien in de cijfers van Zalando. De winkel tekende een sterke stijging op van het aantal verkochte sportkleren en spullen om te gaan joggen of fitnessen. Tegenover dezelfde periode vorig jaar gaat er ook twee keer zoveel yogakledij over de digitale toonbank.

Een derde trend is dat mensen de laatste weken meer tijd en moeite staken in lichaamsverzorging. Zalando noteerde drie keer zoveel bestellingen van huidverzorging,

nagelverzorging, haarverzorging en schoonheidsaccessoires. Er is ook veel vraag naar detox- en wellnessproducten, kaarsen, gezichtsmaskers en handzeep.