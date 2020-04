President Madagaskar lanceert vreemd ‘geneesmiddel’ tegen coronavirus

Andry Rajoelina, de president van het Afrikaanse land Madagaskar, claimt dat hij een geneesmiddel tegen het coronavirus heeft gevonden. Het gaat om een drankje op basis van een plant waaraan op het eiland geneeskundige krachten worden toebedeeld, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt.

Iedereen is op zoek naar een geneesmiddel tegen het coronavirus en dan durven er al eens ietwat vreemde voorstellen opduiken. Zo heeft de president van Madagaskar Andry Rajoelina persoonlijk een drankje gelanceerd dat met succes het virus zou kunnen bestrijden, al is dat nog niet bewezen. Het eiland telt voorlopig 121 gevallen van besmettingen met het coronavirus en kende nog geen Covid-19-overlijdens.

Het product heet COVID-ORGANICS en werd ontwikkeld door het Institute of Applied Research of Madagascar and Healing Herbs. De basis van het brouwsel is Artemisia annua of zomeralsem, waarvan het Afrikaanse eiland een van de grootste producenten is.

Gratis uitdelen

In COVID-ORGANICS wordt de zomeralsem gemengd met kruidenthee. Op Madagascar staat de plant bekend om zijn geneeskundige krachten en in sommige landen wordt hij ook gebruikt om malaria te bestrijden. President Rajoelina is ervan overtuigd dat het drankje een groot voordeel zal zijn in de strijd tegen het coronavirus en is van plan om de verdeling ervan over heel de bevolking uit te rollen. “De meest kwetsbare mensen zullen het gratis krijgen en de rest zal het aan een lage prijs kunnen kopen”, aldus de politicus op Twitter.