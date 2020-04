Coronacrisis verstoort de drugshandel in Latijns-Amerika

In landen uit Latijns-Amerika, zoals Mexico, Colombia en Brazilië, wordt de illegale drugshandel sterk verstoord door het nieuwe coronavirus. Veel landsgrenzen zijn gesloten, waardoor de criminele bendes nog moeilijk drugsladingen binnenkrijgen, en er ook weinig naar het buitenland kunnen smokkelen. Vaak negeren ze de lockdownregels om hun drugshandel toch nog voort te kunnen zetten.

Naast de verstoorde internationale import ondervinden de criminele bendes uit Latijns-Amerika ook problemen met de uitvoer, want de Mexicaanse grens is gesloten. Daardoor is de illegale verkoop in de Verenigde Staten, de grootste afzetmarkt voor drugs uit Mexico, fel gedaald. Ook de productie lijdt onder de coronapandemie, want de chemische bestanddelen om de drugs te fabriceren, komen niet langer in het land aan. De bendes proberen hun drugshandel nog steeds voort te zetten, want volgens de krant ‘Colombian daily El Tiempo’ werd dit jaar werd al 112 ton cocaïne in beslag genomen. Vorige maand nog onderschepte de Colombiaanse marine een onderzeeër met daarin een ton drugs.

Negeren van de lockdownregels en geweld

Hoewel Colombia twee weken geleden de lockdown invoerde, lappen de lokale criminele bendes de quarantainemaatregelen aan hun laars. De Latijns-Amerikaspecialist van de BBC, Luis Fajardo, stelt namelijk dat er op 7 april nog een begrafenis plaatsvond die in strijd was met de regels, omdat ze bijgewoond werd door honderden mensen. Toen werd Edgar Pérez Hernández, ook bekend onder zijn bijnaam ‘de Beer’, begraven. Hij stond aan het hoofd van de ‘Niquía-Camacol criminal gang’ en overleed een dag eerder in de gevangenis aan een hartaanval. De talrijke aanwezigen applaudisseerden en schoten ter nagedachtenis met hun geweren in de lucht.

Door de verstoorde drugshandel ontstaan er ook spanningen tussen rivaliserende drugsbendes. De Mexicaanse columnist Héctor de Mauleón denkt daarom dat “the ‘narcos’ will be fighting over the scarce criminal opportunities available”. Ook de officiële cijfers bevestigen zijn bezorgdheid, want in maart van dit jaar werd in Mexico het hoogste aantal moorden per maand gemeld in 13 jaar tijd.

Charmeoffensief

Ondanks het toegenomen geweld, zetten de drugsbendes tegelijk een charmeoffensief in. Ze proberen namelijk de harten van de Latijns-Amerikaanse bevolking te veroveren door in de huidige coronacrisis voedselpakketten te doneren. De president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, neemt hen dat echter niet in dank af. Hij vraagt hen om ermee op te houden en in plaats daarvan een einde te maken aan hun gewelddadige acties.

De Mexicaanse veiligheidsexpert Alejandro Hope denkt dat de drugshandel na de coronapandemie snel weer zal hernemen zoals vroeger. Toch ziet hij een kans voor de staat om de drugsbendes te ontmantelen nu ze op hun kwetsbaarst zijn.