Artsen waarschuwen: “Kinderen lopen tijdens coronacrisis kans op oogschade”

Nu kinderen niet naar school mogen, spenderen ze thuis veel tijd gekluisterd aan de televisie of tablet. Oogartsen doen een oproep aan ouders op de schermtijd van hun kinderen te beperken. Anders lopen ze het risico dat hun ooggroei verstoord raakt.

Oogexperts van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) waarschuwen ervoor dat de lockdown tijdens de coronacrisis het beeldschermgebruik doet toenemen en dat vooral bij kinderen tot oogschade kan leiden. De professoren roepen op om de schermtijd te beperken en tijdig te pauzeren, maar ook om voldoende afstand te houden van het beeldscherm en de helderheid steeds aan te passen aan het omgevingslicht.

Bijziendheid

Nu we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk binnen moeten blijven, gebruiken we dagelijks allerlei beeldschermen voor werk of school, om contact te houden met familie of vrienden en om verveling tegen te gaan. Het gaat zowel om smartphones, laptops, tablets als televisieschermen. Dat houdt echter risico’s in, stellen UZA-oogexperts prof. dr. Carina Koppen en prof. dr. Jos Rozema.

Voor kinderogen houdt de combinatie van slechte verlichting en langdurig nabij kijken een risico in voor bijziendheid en vaak naar beeldschermen kijken kan de ooggroei – die bij kinderen nog in volle gang is – verstoren zodat het oog op termijn te lang zou worden. Dergelijke oogschade kan ervoor zorgen dat het kind later een bril moet dragen. Ook volwassenen kunnen hinder ondervinden, bijvoorbeeld door droge ogen of een wazig zicht te ervaren.

Een uur voor bedtijd

De oogexperts roepen daarom op om een aantal preventieve maatregelen te nemen. “Zeker voor kinderogen is voldoende daglicht heel belangrijk voor de ontwikkeling”, stellen ze. “Trek dus overdag de gordijnen open en laat kinderen zoveel mogelijk buiten spelen in de tuin of op het terras.” Beeldschermgebruik zou beperkt moeten worden, je kan je beeldschermen best minimaal een uur voor het slapen gaan uitzetten en tijdens het kijken neem je best voldoende afstand en pauzeer je regelmatig. Daarnaast moet je de helderheid van je schermen aanpassen en erop letten dat je voldoende met je ogen knippert.