266 nieuwe doden: “Hoopvol, maar niet vooruitlopen op de zaken”

In de afgelopen 24 uur zijn er 266 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 263 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

Het coronavirus heeft het afgelopen etmaal het leven gekost aan 266 mensen (87 in de ziekenhuizen en 178 in de woonzorgcentra). Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 6.262.

Er werden 263 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten er maar liefst 432 mensen de ziekenhuizen verlaten. Dat brengt het aantal ziekenhuisopnames op 4.765, wat een daling is van 231 in vergelijking met de dag voordien. Er liggen 1.020 mensen op intensieve zorgen (59 minder dan gisteren) en 733 patiënten worden beademd (-44).

In de afgelopen 24 uur werden 933 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Het totale aantal besmettingen bedraagt nu 41.889.

“Hoopvol, maar doorzetten”

De dalende trend lijkt zich voort te zetten. Dat is hoopgevend, maar we moeten blijven volhouden, ook al kondigen onze buurlanden versoepelingen van de maatregelen aan. “De cijfers zijn al een aantal dagen hoopvol. Dit doet ons allemaal verlangen naar betere tijden. In de media verschijnen er ook steeds meer artikels over mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst. Er wordt ook gekeken naar de buurlanden en de versoepelingen van de maatregelen die daar worden vooropgesteld. Het zijn allemaal signalen dat we volop uitkijken naar de graduele afbouw van de maatregelen en dat is ook heel begrijpelijk. Maar we kunnen niet vooruitlopen op de zaken. We moeten geduld hebben en de huidige maatregelen, die nog altijd gelden tot en met 3 mei, blijven opvolgen”, legt woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens uit.

Zorgend personeel helpen

Hij benadrukt dat het coronavirus weerbarstig is en zich niet snel overgeeft. “Ook de komende weken zullen nog zwaar worden. Deze omstandigheden kunnen leiden tot sterke emoties onder het zorgend personeel. Trek jullie op aan elkaar en aan de vele steun die jullie krijgen van patiënten, families en van de hele bevolking. We kunnen het zorgend personeel niet voldoende bedanken voor hun inzet van de afgelopen weken, maar door het juiste gedrag aan te nemen, kunnen we het zorgend personeel ook daadwerkelijk helpen. Samen kunnen we en zullen we de curve verder naar beneden halen. Blijf de maatregelen volhouden, geef het voorbeeld en stop het virus. Samen kunnen we dit aan”, besluit hij.