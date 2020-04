Zo beïnvloedt de coronacrisis ons reisgedrag: “Meer auto- dan vliegvakanties”

Wat worden de vakantiewensen van de Belgen nadat de quarantainemaatregelen worden opgeheven? Volgens een enquête van Tripadvisor kijken 82% van de ondervraagden al uit naar hun volgende reis. 63% is nu reeds online op zoek naar inspiratie. De helft van hen scrolt zelfs vijf uur per week door vakantiebestemmingen.

Volgens een recente enquête van Tripadvisor blijven we ook in ons kot grenzen verleggen. Reizigers kiezen er immers vaker voor om hun vakantie om te boeken (61%) naar een later tijdstip dan te annuleren (17%). 38% veranderde zijn reisplannen omwille van de gezondheidsrisico’s, 27% omdat er reisrestricties van kracht zijn, 15% omwille van de angst om niet terug te kunnen keren en 13% omdat het hotel of bestemming dicht waren.

Na corona

Eens de coronacrisis voorbij is, staan reizigers opnieuw klaar om te vertrekken. 89% voelt zich op zijn gemak om internationaal te reizen binnen de 6 maanden na de crisis, 48% wil zelfs al binnen de 3 maanden naar het buitenland trekken. Volgens de enquête zullen meer mensen een roadtrip of strandvakantie kiezen als volgende reis. 43% wil weer reizen om te ontspannen, 38% om herinneringen te maken met familie en vrienden en 33% om te ontsnappen aan de dagelijkse routine.

Maar hoe zit het met het financiële plaatje? Hoewel heel wat Belgen technisch werkloos zijn, heeft de crisis voor 64% geen impact op het reisbudget dit jaar. Dat zegt een gelijkaardige enquête van travelbase.eu. Ten slotte zijn we ook optimistisch ingesteld wat vakantie betreft. 11% verwacht deze zomer enkel op vakantie te mogen gaan in eigen land, maar 45% denkt ook te kunnen reizen in Europa.

Nieuwe reistrends

Dat we ooit weer op vakantie zullen mogen gaan, is zeker. Maar zal ons reisgedrag hetzelfde blijven of trekken we binnenkort naar compleet nieuwe bestemmingen? Glenaki Tourism Consultancy, gespecialiseerd in toerisme PR, deed een navraag bij reisagenten en toeristische media en verzamelde zo de nieuwe reistrends voor Europa.

Bestemmingen dicht bij huis

Vooral reizen binnen België en naar de buurlanden zullen op de agenda staan. Dichtbij bestemmingen verwachten zelfs een schaarste aan vakantiewoningen en familiekamers omdat het aanbod misschien kleiner zal zijn dan de vraag. Belvilla raadt bijvoorbeeld aan om nu al te kijken welke vakantiewoning je zou willen huren, zodat je klaar bent om te boeken als er meer duidelijkheid is over de reisrestricties.

Autovakanties

Autovakanties gaan primeren op vliegvakanties wegens meer vliegangst en een beperkter vluchtaanbod. Volgens de Tripadvisor-enquête gaan mensen ook meer op roadtrip gaan. In de Franse Vaucluse, bijvoorbeeld, is er al veel vraag om met een ‘deux chevaux’ door de wijngaarden te trekken.

Actieve vakanties

Sportvakanties krijgen een flinke boost (wandelen, fietsen, klimmen, kayakken,…) want we willen kilo’s kwijt en genieten van de natuur en de rust. Vendée Toerisme in Frankrijk verwacht dat watersporten, zoals kitesurfkampen of een kayaktrip gecombineerd met kamperen, erg in trek zullen zijn. Het Italiaanse Zuid-Tirol zet zich dan weer volop in om wandelaars en mountainbikers te ontvangen.

Weg van het massatoerisme

Nu het toerisme even stilligt, gebruiken vele toeristische trekpleisters deze periode om te ‘resetten’. In Malta, waar de economie voor een groot deel afhangt van toerisme, willen de toeristische diensten het helemaal anders aanpakken. Zo willen ze inzetten op kwalitatieve trips, waarbij de toeristen verspreid worden en aangezet worden om het eiland te voet of met de fiets te ontdekken of te genieten van het groene en eco-friendly zustereiland Gozo.

‘B-locaties’ zitten in de lift

Mensen zullen minder geneigd zijn om naar drukke, populaire trekpleisters te gaan zoals Amsterdam, de kastelen van de Loire of de Côte d’Azur. Leiden is bijvoorbeeld een alternatief voor Amsterdam, met haar grachtengordel, musea maar dan zonder wachtrijen en gezellige steegjes waar je rustig kan flaneren. Ook de Vallée du Loir speelt deze troef uit. Deze Franse regio heeft bijna evenveel kastelen als de Loire vallei maar zonder de drukte en bezoekers van over de hele wereld.

Op vakantie met vrienden en familie

Nu iedereen vast zit met zijn gezin en heeft nood aan contact met vrienden en familie, wordt verwacht dat reizen in groep weer aantrekkelijker wordt. Grotere vakantiewoningen zullen dus aan populariteit winnen.