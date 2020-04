Waarom vrouwen minder goed herstellen van hartproblemen dan mannen

Wereldwijd zijn hartziekten de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen. Vrouwen hebben bovendien veel meer kans om aan een hartaanval te sterven dan mannen. Professor Colleen Norris van de University of Alberta in Canada onderzocht de connectie tussen het geslacht en de cardiovasculaire gezondheid. Ze ontdekte dat vrouwen vatbaarder zijn voor hartproblemen door de grote hoeveelheid huishoudelijk werk die ze verrichten.

Vrouwen met hartproblemen vertonen vaak ergere symptomen en herstellen minder vlot dan mannen. Eerst was het onduidelijk of dat lag aan biologische factoren of de taakverdeling thuis, maar Norris achterhaalde dat dat laatste doorslaggevender is. Dat besloot ze op basis van 1.000 enquêtes, die ingevuld werden door mensen die voor hun 55ste behandeld werden voor ACS. Dat staat voor ‘Acute Coronary Syndrome’ en omvat allerlei hartziekten.

Genderstereotiepe taakverdeling en gedrag

Norris liet hartpatiënten een jaar na behandeling de enquête invullen om te zien hoe goed ze hersteld waren. Ze hield hierbij rekening met het geslacht, de bloeddrukwaarden, het salaris, en de typisch vrouwelijke of mannelijke taken van de proefpersonen. Het resultaat was dat vooral vrouwen er slechter aan toe waren en dat ze minder goed recupereerden. Dat is het geval omdat ze vaak meer stress ervaren, aangezien ze traditioneel nog steeds meer bezig zijn met het huishouden en de opvoeding van de kinderen dan mannen. Ook personen met een lager inkomen en kostwinners, die meestal beiden onder serieuze druk staan, genazen minder vlot.

In veel landen, waaronder Canada, is de taakverdeling vaak nog erg genderstereotiep. Zo spenderen vrouwen daar gemiddeld 65% meer tijd aan huishoudelijk werk dan mannen, namelijk 14 uur per week in vergelijking met 8 uur. In het Verenigd Koninkrijk staan ze zelfs in voor in totaal 70% van het huishouden.

Daarnaast gaan ze vaker voor andere familieleden zorgen, zelfs als ze zichzelf niet zo goed voelen. Norris ontdekte namelijk dat vrouwen met een bypass al snel na de operatie opnieuw hun rol van verzorger op zich namen. Mannen schakelden na zo’n ingreep daarentegen eerder andere mensen in om zich over hen te ontfermen. Deze vaststelling werd ook bevestigd in een Fins onderzoek uit 2015, waaruit bleek dat mannen meer kans hadden om een hartaanval te overleven als ze getrouwd waren, en dus iemand voor hen kon zorgen. Vrouwen deden het daarentegen een stuk beter als ze vrijgezel waren.