Studio Brussel verzamelt top Belgische muzieksector voor groot online concert

Radiozender Studio Brussel organiseert vrijdag onder de noemer ‘#ikluisterbelgisch Live’ een online concertavond met live optredens van ruim vijftien Belgische artiesten. Zo zijn onder meer Selah Sue, Blackwave, Netsky en Brihang van de partij.

De coronamaatregelen zorgen er momenteel voor dat alle fysieke concerten niet kunnen doorgaan en de situatie zal waarschijnlijk nog een tijdje aanhouden. Daarom heeft Studio Brussel het plan opgevat om ondertussen een digitaal festival te organiseren. Op de affiche van ‘#ikluisterbelgisch Live’ staan enkele van de grootste namen uit de Belgische muziekwereld zoals Netsky, Selah Sue, Blackwave en Brihang.

Korting op pintjes

Daarnaast artiesten brengen ook Glints, Yong Yello, Compact Disk Dummies, High Hi, The Radar Station, K1D, Bart Cannaert, Sociaal Incapabele Michiel en Johannes Verschaeve (The Van Jets) een optreden vanuit hun eigen woonkamer, slaapkamer, tuinhuis of keuken. Er zijn ook enkele special guests. Michèle Cuvelier praat het geheel aan mekaar. Wie wil meeluisteren en/of kijken, kan daarvoor vrijdag vanaf 20u30 terecht op de Facebookpagina van Studio Brussel.

Als je op website van Studio Brussel aangeeft dat je naar de optredens zult kijken of luisteren, krijg je tijdens ‘#ikluisterbelgisch Live’ ook nog eens 30% korting in de online shop van Jupiler. Binnen de 24 uur zullen de pintjes aan je deur geleverd worden. Schol!