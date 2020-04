Ook events in het najaar in gevaar: Oktoberfest gaat niet door

Het Oktoberfest in het Duitse München gaat dit jaar niet door. Dat hebben de minister-president van de deelstaat Beieren, Markus Söder, en de burgemeester van München, Dieter Reiter, aangekondigd. De 187ste editie van het Oktoberfest zou plaatsvinden van 19 september tot 4 oktober.

Er was al langer onduidelijkheid over het Duitse bierfeest dat jaarlijks plaatsvindt in München. Tot eind augustus zijn openbare bijeenkomsten in Duitsland immers verboden vanwege het coronavirus.

“Dit doet pijn, het is ongelooflijk triest”, aldus Söder. De minister-president van de deelstaat en de burgemeester van München hopen dat het festival in 2021 wel kan plaatsvinden.

1,23 miljard euro

Reiter sprak van een emotioneel moeilijk moment, dat de stad ook economisch zwaar zal vallen. De editie van 2019 had volgens de stad immers een economische waarde van ongeveer 1,23 miljard euro.

Het Oktoberfest lokt jaarlijks gewoonlijk ongeveer 6 miljoen mensen van over de hele wereld. In volle biertenten drinken ze bier in glazen van een liter. Daarnaast staan ook grote groepen mensen buiten de tenten en in de straten. De maatregel om anderhalve meter afstand te houden die momenteel in Duitsland geldt, zou dan ook quasi onmogelijk zijn om te respecteren.

In 1854 en 1873 was het feest ook al afgezegd vanwege cholera. In 1923 stak de hyperinflatie een stokje in de wielen. Ook tijdens de wereldoorlogen vond het evenement niet plaats.