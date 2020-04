Nieuwe coronastudie: “We zijn het meest besmettelijk voordat we symptomen hebben”

Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat mensen met het coronavirus het besmettelijkst zijn in de eerste twee dagen voor het optreden van de symptomen. Daarom is het van groot belang om meteen binnen te blijven van zodra je bijvoorbeeld keelpijn of een hoestje hebt.

Tijdens de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid bracht viroloog Steven Van Gucht een opvallend onderzoek van het wetenschapsmagazine Nature Medicine onder de aandacht. Onderzoekers ontdekten dat 44% van de besmettingen plaatsvinden in de eerste twee dagen voor het optreden van de eerste symptomen en 56% wanneer men al ziek is. Met andere woorden: gemiddeld 1 op 2 besmettingen vindt plaats vooraleer we enig symptoom vertonen.

Onmiddellijk isoleren

Ook in het prille begin van de symptomen zijn we erg besmettelijk, maar naarmate we langer ziek zijn, wordt er steeds minder en minder virus geproduceerd. “Het is dus belangrijk dat van zodra we ons wat ziek voelen, als we ’s morgens opstaan met keelpijn of een lichte hoest, we ons onmiddellijk isoleren, want het is op dat ogenblik dat men het meest besmettelijk is en dat men andere mensen gaat besmetten. Denk dus niet: ‘het zal wel overgaan, ik zie morgen wel, mij overkomt dat niet’. Nee: beslis onmiddellijk, blijf thuis en contacteer uw huisarts”, klinkt het.

In contact geweest met besmet persoon

Nu we dit weten, kunnen we daarop inspelen om verdere besmettingen te voorkomen. “Een mogelijke strategie is het opsporen van de contacten. Wanneer mensen een bericht krijgen via hun telefoon of van een arts die hen vertelt dat ze in contact geweest zijn met een besmet persoon en dat ze mogelijk zelf het virus dragen, kunnen die mensen zich al op voorhand thuis isoleren zodat ze niemand gaan besmetten in de twee dagen voor het optreden van de symptomen. Door dit systematisch toe te passen gaan we in de toekomst dit virus in zijn kot kunnen houden”, besluit hij.