Meer jongeren ervaren depressieve gevoelens sinds coronacrisis

Het aantal jongeren tussen 16 en 24 dat depressieve gevoelens heeft, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de lockdown. Dat blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Drie op de tien jongeren heeft volgens een internationale maatstaf een “depressieve stoornis”. Wat betekent dat en wat kan je ertegen doen?

Meer dan 44.000 mensen namen deel aan het online onderzoek, drie weken nadat de lockdown van start ging. “Ook bij andere leeftijdscategorieën zien we meer mensen met depressieve gevoelens ten opzichte van een gelijkaardige rondvraag in 2018”, zegt verantwoordelijke Stefaan Demarest aan VRT NWS. Maar vooral bij jongeren zijn de cijfers over het mentaal welzijn alarmerend.

Wat is een depressieve stoornis?

De term “depressieve stoornis” is niet gebaseerd op een formele diagnose door een arts, maar op een reeks vragen. Wie de vragenlijst van Sciensano aflegt, moet invullen of die “helemaal niet”, “meerdere dagen”, “meer dan de helft van de dagen” of “bijna elke dag” last heeft van bepaalde problemen. De problemen variëren van “weinig interesse of plezier in activiteiten hebben” tot “de gedachte dat je beter dood kan zijn of de gedachte jezelf op een bepaalde manier pijn te doen”. Op basis van de antwoorden maken de wetenschappers een berekening, waarbij de ene vraag logischerwijs zwaarder doorweegt dan de andere.

Zorg voor beweging, structuur en contact

Het einde van de lockdown is nog niet in zicht. Hoe kunnen jongeren omgaan met die gevoelens? “Er is veel dat je zelf kan doen”, zegt professor psychologie Filip Raes aan VRT NWS. Hij benadrukt dat het belangrijk is in beweging te blijven, door bijvoorbeeld te sporten of te gaan wandelen. Verder kan het helpen om voor structuur en routine te zorgen en om contact te houden met elkaar via online platformen als Skype.

Last van depressieve gevoelens of zit je met vragen? Meer info vind je op Awel en Watwat. Nood aan een gesprek? Bel (op het nummer 102, tussen 16 en 22 uur), chat (vrij-za tussen 18 en 22 uur) of mail naar Awel.