Kan het coronavirus verspreid worden via scheten?

We weten intussen dat het coronavirus zich makkelijk verspreidt via speekseldruppeltjes, maar wat met winden? Twee dokters geven daar een antwoord op.

Onder het motto ‘het mag ook eens wat luchtiger zijn’ werd in de Australische podcast ‘Coronacast’ de vraag geponeerd of je besmet kan worden via een scheet. Hoewel er bitter weinig onderzoek over bestaat, raadt Dr. Norman Swan aan om bij scheetjes even goed rekening te houden met social distancing. “Doe het gewoon niet te dicht bij iemand anders en laat geen winden met je blote poep”, klinkt het.

Beschermingslaagjes

Het onderwerp kwam ook aan bod in ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1. Daarin vertelde Marleen Finoulst, arts en coördinator van de website gezondheidenwetenschap.be, dat het longvirus bij besmette mensen wel degelijk aanwezig is in hun winden, maar dat een broek of ondergoed het meeste tegenhoudt. We hoeven ons dus niet meteen in te houden. “Uiteraard kan er coronavirus in je scheten zitten omdat het ook in onze stoelgang en darmen zit. Maar we dragen ook allemaal nog beschermingslaagjes: een broek, rok en ondergoed. Geen scheten laten vind ik overdreven, want we ademen ook uit. Er kunnen niet meer coronavirussen aanwezig zijn in winden dan in de uitgeademde lucht. En we gaan mensen ook niet vragen om niet meer uit te ademen. We moeten ook niet te veel panikeren, met de afstandsregels zijn we voldoende beschermd”, besluit ze.