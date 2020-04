Israëlische wetenschapper: “Coronavaccin is voor twee derde klaar”

Een wetenschapper aan de universiteit van Tel Aviv beweert dat hij al ver staat in de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. “Mijn team is voor twee derde klaar”, zegt hij in lokale media. Toch zou een definitief product nog een jaar op zich laten wachten.

Jonathan Gershoni, een Israëlische wetenschapper, claimt dat hij samen met zijn team al voor twee derde klaar is met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. De professor, die gespecialiseerd is in moleculaire celbiologie en biotechnologie en les geeft aan de universiteit van Tel Aviv, liet dat weten aan The Jerusalem Post. Voor het vaccin gebruikt hij zijn analyses van onder andere het SARS-virus.

Verhinderen dat virus cel binnendringt

Volgens Gershoni, die al 15 jaar lang virussen bestudeert, zal het wel nog een jaar duren voor het vaccin helemaal op punt staat. De wetenschapper focust zich namelijk op het stukje van het virus dat zich hecht aan andere cellen en ze binnendringt. Dat is de zwakke plek van het organisme, aldus de professor. Helaas heeft dat onderdeel een complexe structuur en is het moeilijk om daar iets voor op maat te maken.

De professor kon al zo snel een basis van een vaccin aanmaken omdat hij zijn ervaring met andere virussen gebruikte. Gershoni werkte ook al aan een oplossing voor het SARS-virus dat in 2004 uitbrak en het MERS Cov-virus, dat later aan de oppervlakte kwam. Beide zijn verwant aan SARS-Cov-2, dat nu de wereld in zijn greep houdt.