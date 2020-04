VIDEO. Taxichauffeur die gratis Covidpatiënten vervoert, in tranen na gebaar spoedpersoneel

Een Spaanse taxichauffeur heeft een hartverwarmend eerbetoon gekregen van het personeel van een ziekenhuis in Alcorcon. Ze bedankten hem met een applaus en een envelop met geld omdat hij gratis Covidpatiënten vervoert. De man was tot tranen toe bewogen.

Een video van een ontroerend moment in een ziekenhuis in het Spaanse Alcorcon gaat de laatste dagen snel rond in Spanje. Op de beelden is te zien hoe het personeel van het Ramon y Cajal-hospitaal een taxichauffeur verrast op een applaus en een envelop met geld. Ook geven ze de man het negatieve resultaat van zijn Covid-19-test. De dokters en verplegers wilden de chauffeur bedanken omdat hij mensen die mogelijks besmet zijn met het coronavirus gratis naar zorginstellingen brengt.

“Es una sorpresa que le hemos dado a un taxista que lleva a pacientes sin cobrar al hospital.Le hemos dado un sobre con dinero y una dedicatoria.Le hemos llamado para decirle que tenía que hacer un traslado y ha sido muy emocionante. No paraba de llorar.”

Gracias a el y a ellos. pic.twitter.com/CcXX1BVfko — #ElTaxiUnido (@eltaxiunido) April 18, 2020

Meer dan 75.000 gratis ritjes

De chauffeur, die dacht dat hij weer een patiënt kwam oppikken, was zichtbaar aangedaan door het gebaar en moest zelfs een traantje wegpinken. De Madrileense organisatie voor taxi’s berekende dat de man samen met zijn collega’s sinds het begin van de pandemie al meer dan 75.000 ritjes hebben uitgevoerd tussen de woningen van mensen en meer dan 300 zorginstellingen. En dat ondanks dat de inkomsten van de sector sinds het uitbreken van de crisis met 80% daalden, melden lokale media.

El Taxi Unido, de Spaanse vakbond voor taxichauffeurs, deelde de hartverwarmende actie op Twitter. Ook de burgemeester van Alcorcon verspreidde de video samen met een hoopgevende boodschap. “Als we solidair zijn, zullen we hier door komen”, aldus Jesus Santos Gimeno.