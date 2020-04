VIDEO. Annelien Coorevits over versierpoging van verleider: “Ik dacht: ‘WTF’!”

‘Temptation Island’-presentatrice Annelien Coorevits werd enkele jaren geleden versierd door vrijgezel Alex. Ze hapte uiteraard niet toe, maar het is haar altijd bijgebleven.

De verleiders van ‘Temptation Island’ hebben de opdracht om de bezette vrouwen voor hen te doen bezwijken, maar Alex, die in 2017 deelnam, waagde ook een poging bij presentatrice Annelien Coorevits. Dat vertelde ze in ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’. “Weet je wie van de vrijgezelle mannen me is bijgebleven? Alex. Dat was ‘The Hulk’. Ik ga nooit vergeten dat hij tegen me zei: ‘Ik ben een trofee. Je moet mij verdienen. Als je eens wilt proberen?’. Ik dacht op dat moment: ‘What the f*ck. Wat zegt die nu?’. Mocht mijn dochter later met zo iemand naar huis komen…”, lacht ze.

Mening verzwijgen

De 33-jarige blondine gaf ook toe dat ze het soms moeilijk heeft om haar mening te verzwijgen. “Ik ben wel team ‘vrouw’, maar ik ga mij er nooit te veel over uitspreken, want je weet nooit hoe die vrouwen ertegenover staan. Het moeilijkste is om je mening voor jezelf te houden omdat ze vooral troost moeten zoeken bij elkaar. Vaak ga ik nadien wel even naar hen toe om een uurtje apart met hen te praten”, besluit ze.

Alex (foto onder) deed in 2017 als verleider mee aan ‘Temptation Island’. Nadat Niels te handtastelijk was met verleidster Parastoo, nam zijn vriendin Rosanna wraak door met Alex in bed te duiken.