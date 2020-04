VIDEO. AKELIG! Kijkers zien iets vreemds in achtergrond van TikTok-danser die alleen thuis is

Een video van een TikTok-gebruiker is viraal gegaan nadat volgers een ‘vreemde verschijning’ in de achtergrond spotten. Hij was immers alleen thuis toen hij de video opnam…

TikTok-gebruiker reubix_cube deelde onlangs een video waarop hij een dansje doet op het nummer ‘Say So’ van Doja Cat. Niets speciaals, ware het niet dat er op de trap achter hem plots iets opduikt en enkele seconden later weer verdwijnt.

Stuipen op het lijf

Vreemd, want naar eigen zeggen was hij op dat moment alleen thuis en heeft hij geen huisdieren. Verschillende mensen wezen hem op het griezelige detail. “Zagen jullie dat ook op de achtergrond?”, en “Die video jaagt me de stuipen op het lijf. Er kijkt iemand recht naar jou”, klinkt het onder meer.

Sommigen denken dat het een kat is – hoewel hij duidelijk aangaf dat hij geen huisdieren heeft – terwijl anderen geloven dat het iets paranormaals is.

Aandacht

Zelf heeft hij totaal geen idee wat het geweest zou kunnen zijn. De video werd intussen al bijna twee miljoen keer bekeken. “Het is vreemd om zoveel aandacht te krijgen. Ik heb ontzettend veel reacties ontvangen, maar zal ze later beantwoorden”, klinkt het.