Zo kan je toch rouwen in coronatijden: “Je verdriet hoeft niet in quarantaine”

Afscheid nemen van een geliefde is in coronatijden helemaal anders. Als je iemand verliest, kan verbinding voor troost zorgen. De huidige maatregelen maken fysiek samenzijn voor velen onmogelijk, maar hoe ga je dan om met je verdriet en wat kan je als familielid of vriend doen? Enkele rouwexperts en initiatieven geven tips.

Laat je gevoelens toe

“Het is belangrijk om verdriet, boosheid en onmacht toe te laten”, vertelt rouwexperte Katrijn Desteghe bij Radio 2. “We moeten voelen wat er te voelen valt.” Ook is het goed om contact te zoeken en toe te geven wanneer het even niet gaat. Zo kunnen mensen elkaar ondersteunen. “Als je iemand kent die in het rouwproces zit, reik naar hen uit. Het vangt zeker niet alles op, maar het compenseert toch een beetje.”

Deel herinneringen

Een fysieke babbel en knuffel om elkaar te steunen, zijn even geen opties. Het online initiatief #wijrouwenmee van de Coronadenktank legt uit hoe vrienden en familie ook op afstand verhalen en troostende woorden kunnen delen.

Leg een steen die je mooi of bijzonder vindt op een plek die je aan de overledene herinnert. Wandel naar een plek waar de persoon graag kwam en maak daar een foto. Spreek af om op hetzelfde moment, elk in het eigen huis, een tas koffie te drinken en herinneringen op te halen. Om dit samen online te doen, kan je een Praatbox starten. Maak een online herdenkingspagina waar je foto’s, video’s en teksten kan delen, via inmemoriam.be of voor kinderen op mijnherinneringaanjou.be.

Neem samen online afscheid

Op een begrafenis mogen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Geliefden en naasten moeten dan wel in quarantaine blijven, hun verdriet moet dat niet. #wijrouwenmee raadt aan om met de begrafenisondernemer af te spreken om de viering te streamen via internet of op te nemen. Via Praatbox kunnen tot 200 personen de viering online bijwonen (indien ze hun eigen camera uitschakelen).

Verstuur een steunbrief of troostdoos

Ook steun betuigen en troost bieden, kan volgens de Coronadenktank op een andere manier. Schrijf familie of vrienden een brief met herinneringen aan de overledene. Vertel hoe de persoon je leven heeft geraakt of beïnvloed. Beschrijf ook wat je aan de rouwende waardeert. Niet zo goed met woorden? Maak een troostdoos met bijvoorbeeld een kaartje en wat thee, koffie of andere kleine attenties.

Maak een afspraak voor rouwbegeleiding

“Rouwen zonder afscheid, zonder begrafenis en zonder troostende knuffel is extra moeilijk”, zegt rouwtherapeute Lies Scaut in een interview op Radio 2. Daarom richtte ze met de Limburgse Hogeschool PXL het Supportteam Rouwbegeleiding Corona op. Zowel families als zorgverleners kunnen gratis een afspraak maken met een van de rouwbegeleiders en docenten van de hogeschool. De begeleiding verloopt via een telefoon- of videogesprek. Voor inwoners van Sint-Truiden kan het gesprek ook fysiek plaatsvinden met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen.

Meer tips om elkaar steun en troost te bieden in deze moeilijke dagen, vind je op wijrouwenmee.be