Man treft hond aan op straat met hartbrekende boodschap rond haar nek

Een Maleisische man kwam onlangs een hond tegen met een briefje rond haar nek. Het arme beestje bleek achtergelaten te zijn door haar eigenaar.

Lionel Vytialingam wandelde onlangs naar de winkel toen hij plots auto’s hoorde toeteren. Een hond kwam gevaarlijk dicht in de buurt van het verkeer, en dus probeerde de man uit Ipoh (Maleisië) de Goldendoodle in veiligheid te brengen.

Lieve en attente hond

Dat lukte hem, en even later zag hij een papiertje rond de nek van de hond. Daarop stond geschreven dat Siggy op zoek is naar een nieuw baasje. “Woef! Hoi, mijn naam is Siggy en ik ben de liefste en meest attente hond die je ooit zult kennen. Mijn baasje vindt het erg jammer dat hij me moest achterlaten, maar hij kan simpelweg niet meer voor me zorgen. Neem me alstublieft mee naar huis. Laat me alstublieft deel uitmaken van je familie. Hou alstublieft van me. Ik ben een Goldendoodle van vijf jaar oud en ik ben niet gesteriliseerd. Ik ben heel lief. Ik heb nog nooit iemand gebeten! Ik ben een goede waakhond die de hele dag aan je deur zit en zal blaffen naar iedereen die naar je poort komt. Tot je me zegt om te stoppen met blaffen of als ik die persoon ken. Ik kan ook enkele trucjes! Ik hoop dat je me aanvaardt. Liefs, Siggy”, klinkt het.

Tranen

Lionel was tot tranens toe bewogen door de brief en hij besloot om Siggy mee naar huis te namen. Daar kreeg ze eten en mocht ze in bad en daarna sliep ze in een warm bedje. Zijn geadopteerde hond Sammo was niet erg opgezet met de komst van Siggy, maar de broer van Lionel past nu even op hem terwijl Siggy nog een tijdje verwend wordt.

“Laat geen huisdieren achter”

De man schreef op Facebook dat mensen twee keer moeten nadenken voor ze een hond in huis halen. “Mensen zouden geen huisdier mogen hebben totdat ze er klaar voor zijn. En als ze hun huisdier om welke reden dan ook moeten opgeven, dan zou achterlaten nooit een optie mogen zijn. Dit kleine meisje vond mij en ik dank God daarvoor. Het doet me pijn om te beseffen dat er nog achtergelaten dieren zijn, met of zonder boodschap”, klinkt het.