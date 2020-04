Coronacrisis zorgt voor een derde minder vacatures op de arbeidsmarkt

De coronacrisis weegt zoals verwacht ook zwaar door op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures in Vlaanderen daalde in maart met bijna een derde in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt.

Er werden in maart 17.361 vacatures rechtstreeks gemeld bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Dat is 31,3 procent minder dan in maart vorig jaar. Zo goed als alle sectoren tellen minder vacatures. Sectoren met een opvallende daling zijn onder meer de zakelijke dienstverlening (-44,4%) en de groot- en kleinhandel (-44,7%). De coronacrisis weegt extra zwaar door in de sector van horeca en toerisme, waar het aantal vacatures met 61,6% daalde.

Landbouwvacatures stijgen

Grote uitzondering is de sector van de landbouw en de groente- en fruitteelt, waar het aantal vacatures een grote stijging kent. Landbouwers doen een beroep op de VDAB, nu hun traditionele seizoensarbeiders door de coronamaatregelen niet meer het land in kunnen. Speciaal voor de sector werd de website www.helpdeoogst.be in het leven geroepen, waar vacatures op geplaatst kunnen worden.

Nog uit de cijfers blijkt dat een grote stijging van de vacatures in de gezondheidssector voorlopig uitblijft. Dat valt deels te verklaren doordat veel zorgtaken worden afgebouwd, aangezien alle focus naar de coronacrisis gaat. Over 12 maanden heen is er een stijging van het aantal vacatures van 16% in de gezondheidszorg.