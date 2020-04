Met deze datingapp kan je een trio fiksen

In tijden van social distancing zijn trio’s helaas uit den boze, tenzij je die met familieleden zou hebben, wat dan weer andere bezwaren en vragen oproept. Gelukkig is er nu een nieuwe datingapp waarmee kinky singles en koppels ook op afstand een trio kunnen hebben.

Datingapps schieten de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond, en dan vooral voor de niche-markt. Tinder is natuurlijk mainstream, dus steeds meer apps focussen zich op een kleiner deel van de markt. Zo schreven we bij Metro een aantal weken geleden als over DinkyOne (Tinder voor kleine piemels), BigOne (Tinder voor uitzonderlijk grote piemels) en nu is er Feeld: een datingapp voor mensen met dezelfde kinky voorkeuren.

Actie op afstand

Feeld speelt ook in op de tijden: ze hebben een nieuwe feature, waarin alle ‘actie’ op afstand gebeurt. Zo connect je met mensen die dezelfde seksuele wensen hebben als jij, maar kan je al deze kinky hobby’s gewoon vanuit je eigen huis- of slaapkamer uitvoeren.

Hoe gaat het in z’n werk?

Je maakt een profiel aan (dit kan ook anoniem, of met wazige foto’s) en gaat op ontdekkingstocht. Je kan verschillende categorieën ontdekken: zo heb je de Quarantine Core (om met andere quarantainers in contact te komen), de Sext Bunker (kom maar door met die geile praatjes) en Remote Threesomes (voor die trio’s op afstand dus). Simpelweg iemand (of twee iemanden) uitzoeken die je leuk vindt en je kinky avontuur kan beginnen.