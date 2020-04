Mogelijk langste dier ter wereld ontdekt in Australië

Onderzoekers van het Schmidt Ocean Institute hebben tijdens een wetenschappelijke missie ten westen van Australië een buiskwal ontdekt met mogelijk het langste lichaam ooit waargenomen in de Australische diepzee, mogelijk zelfs van de hele planeet.

De reuzengrote Siphonophore, een buiskwal, van de soort Apolemia, ziet eruit als een spiraalvormige sliert met een buitenomtrek van ongeveer 46 meter, en een diameter die op 15 meter geschat werd. Het uitzonderlijke specimen is ontdekt op 631 meter van de Australische kust, in de Ningaloo Canyons, met de hoogtechnologische onderwaterrobot ‘ROV SuBastian’ die tot op 4.500 meter diep kan werken.

Het team ontdekte het dier half maart maar gaf onlangs de beelden vrij op Twitter. In een persmededeling over de vondst zei teamleider Dr. Nerida Wilson dat alle onderzoekers “weggeblazen waren” door het spektakel en het wetenschappelijke belang ervan.

Lengte nog onduidelijk

De wetenschappers werken nog steeds aan de exacte opmeting van de lengte van de buiskwal. Ze schatten het eerst op 45 meter maar volgens sommigen kan het meer dan 100 meter zijn.

Een buiskwal is niet één dier op zichzelf, maar een kolonie van een kwal die samenleeft met een groot aantal samengeklitte poliepen. Die poliepen voeren elk een specifieke taak in het grote geheel uit. Zo nemen ze eet-, aanvals-, tast- en geslachtsfuncties op zich. Bij dit exemplaar gaat het om wel miljoenen poliepen. Hoe die precies met elkaar in verbinding staan en hun functies op elkaar afstemmen, is nog niet geweten. Ze spreiden zich in een zo lange en dus zo dodelijk mogelijke sleep uit en vangen kleine organismen als kleine schaaldieren, visjes en zelfs andere buiskwallen.

Gevaarlijk

Het contact met buiskwallen is ook, voor de mens, pijnlijk, en in sommige gevallen zelfs levensgevaarlijk. Het zogenoemde Portugees Oorlogsschip is daar een voorbeeld van. Deze kwallen komen vooral voor in de Stille Oceaan, en delen van de Atlantische Oceaan, maar kunnen zich ook ver op de wind laten meedrijven.

Enkele jaren geleden werden ze nog gespot aan de zuidwestkust van Engeland.