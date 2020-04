Deze instrumenten kan je makkelijk leren spelen tijdens quarantaine

Heb jij Netflix al uitgekeken, de planten al twintig keer water gegeven en verveel je je nog? Misschien is het tijd om eens een instrument te leren spelen. Met deze instrumenten en tips speel jij binnenkort de pannen van het dak.

Natuurlijk is de ene persoon al muzikaler aangelegd dan de andere, maar deze instrumenten kan je ook bespelen als je geen Mozart bent.

Ukelele

We beginnen met het, volgens verschillende muziekblogs, makkelijkste instrument om te leren: de ukelele. Waar zijn grotere broer de gitaar zes snaren heeft om mee te spelen, heeft de ukelele er slechts vier. Hierdoor is het een stuk makkelijker om akkoorden te spelen.

Piano

Je wordt natuurlijk niet van de ene op de andere dag Beethoven, maar de piano is vrij makkelijk om te leren. Als je eenmaal weet welke toets waar zit, is het net als schrijven. En doordat de piano zo populair is, zijn er genoeg online tutorials te vinden om mee te oefenen.

Mondharmonica

Een paar keer oefenen en je speelt zo de titelsong van Baantjer mee. De mondharmonica is niet moeilijk om te leren. Het voordeel van het instrument is het feit dat je niet snel vals speelt en uit de toon zal gaan. Harmonica’s zijn vaak afgestemd in een toonsoort, dus je hoeft alleen maar de juiste noten te spelen.

Train je handen apart

Probeer tijdens het oefenen in het begin zoveel mogelijk beide handen apart te trainen. Dat gaat natuurlijk niet met ieder instrument, maar bij een piano kan dit heel handig zijn. Met je rechterhand speel je meestal een melodie van een liedje, dat is vaak wat makkelijker om te spelen. Wanneer dit goed gaat is het tijd om je linkerhand te oefenen, daarmee speel je vaak akkoorden. Probeer hierna te spelen met beide handen samen.

Denk tijdens het muziek maken altijd aan je houding. Hoe je moet zitten of staan verschilt per instrument en er zijn op internet veel instructies te vinden. Je houding is niet alleen belangrijk voor je lichaam maar ook voor de manier waarop de muziek uit het instrument komt.

Apps

Er zijn genoeg apps te vinden waarmee je een instrument kan leren spelen. ClefTutor Free is bijvoorbeeld zo’n handige app, die ontwikkeld is door een muziekleraar. Hierin geeft hij uitgebreid uitleg over het systeem van het notenschrift. Bladmuziek leer je begrijpen door muziektheorie en quizzen, zodat je op een leuke manier iets kunt leren. Ook kan je via de app Chordify muziek leren maken. Met Chordify kan je ook liedjes op YouTube omzetten in akkoorden.

Vergeet alleen één ding niet: je buren zijn ook thuis…

