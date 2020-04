Coronacrisis treft vooral jongeren en lage inkomens

De coronacrisis treft iedereen, maar daarom niet iedereen in dezelfde mate. Een aantal beroepsgroepen heeft het in het bijzonder extreem lastig. En laat dat nou net de groepen zijn die sowieso niet het riantste inkomen hebben.

Het statistiekbureau van de Nederlandse overheid heeft een rapport gemaakt met daarin de cijfers van de mensen die op dit moment het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Wat blijkt: het zijn vooral jongeren en mensen met een laag inkomen.

Op zich is dat geen hele grote verrassing: met de sluiting van de horeca zien vooral veel studenten hun inkomen verdwijnen. Maar ook sportscholen, kappers, schoonheidsspecialisten, winkels, sportscholen en uitzendbureaus vallen onder de getroffen sectoren.

Buffer

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijken twee opvallende zaken. Over het ganse land bekeken verdient ongeveer de helft van de mensen minder dan 20 euro per uur. In deze sectoren is dat percentage 75%. Het zijn dus vooral lage inkomens die getroffen worden. Daarbij ligt de gemiddelde leeftijd in die branches ook onder het Nederlands gemiddelde. De jongeren dus.

Problematisch aan deze zaak is dat deze groepen ook vaker onvoldoende buffer hebben om het een tijdje zonder inkomen uit te kunnen zingen. Vooral jongeren gebruiken vaak hun hele inkomen zonder iets opzij te zetten.