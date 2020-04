Dankzij deze vijf tips val je ook met coronastress zo in slaap

Het is niet altijd gemakkelijk om tijdens deze coronacrisis de slaap te vatten. Soms blijven financiële problemen of angst voor je eigen gezondheid en die van je familie en vrienden eindeloos door je hoofd spoken. Niet getreurd, met deze vijf tips lukt slapen gegarandeerd.

Het is heel normaal dat de coronastress je uit je slaap haalt of nachtmerries veroorzaakt. Dat betekent juist dat je emotioneel heel hard betrokken bent bij de huidige gezondheidssituatie. Bovendien is het ook een overblijfsel van vroeger toen de nomaden geen veilig dak boven hun hoofd hadden en altijd voorbereid moesten zijn op dreigend gevaar. Daardoor maakt het lichaam bij nervositeit nog steeds adrenaline aan, zodat je klaar bent om te vluchten. In dit geval is het echter beter om de coronacrisis niet te ontvluchten, maar jezelf ervan te overtuigen dat je veilig bent. Je stresslevel zal dan dalen en je zal veel beter slapen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dus daarom geven we hieronder vijf slaaptips mee.

Kijk niet te veel naar het nieuws en je gsm

Het is niet aangeraden om net voor je gaat slapen te veel bezig te zijn met het nieuws van de dag. Tegenwoordig is dat namelijk vaak negatief, waardoor je lichaam adrenaline en cortisol zal aanmaken om de stress te bestrijden. Een ander gevolg is echter dat je ook alerter bent. Een felverlicht smartphonescherm houd je eveneens wakker, dus je legt die gsm maar beter weg.

Schrijf je zorgen en frustraties van je af

Als je je bekommernissen opschrijft in een dagboek, plan je een vast en beperkt moment in om je zorgen de vrije loop te laten. Een kwartier per dag volstaat en dan kan je de overige tijd zorgeloos doorkomen. Als je het allemaal noteert, is de kans ook kleiner dat die negatieve gedachten je in je dromen komen plagen. Een andere tactiek kan net zijn om elke dag je positieve ervaringen neer te pennen, omdat je je brein dan dwingt om daarop te focussen.

Breng structuur in je dagritme

Eet, slaap en sta zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen op. Als je dat doet, gaat je lichaam daarop anticiperen en komt het vanzelf in slaapmodus. Zorg er ook voor dat je zeker acht uur per dag slaapt, zodat je voldoende uitgerust bent. Dan voel je je meteen een stuk beter.

Neem een warm bad of een hete douche

Niets is ontspannender dan je te laten wegglijden in een warm bad. Haal je voorraad heerlijk ruikende badproducten van Lush of The Body Shop maar boven en geniet. Een leuke bonus is dat je lichaamstemperatuur daalt door het nemen van een bad of douche, waardoor je beter kan slapen. Ook je slaapkamer mag voor een optimale nachtrust zeker niet warmer zijn dan 18 graden Celsius.

Blijf niet vruchteloos in je bed liggen

Als het echt niet lukt om de slaap te vatten, kom je beter even uit je bed. Hoe harder je probeert om in slaap te vallen, hoe slechter het zal lukken. Probeer te genieten van de rust, of ga even iets anders doen om je gedachten te verzetten. Deze methode pas je best wel niet te vaak toe, want uiteindelijk zal je lichaam eraan beginnen te wennen. Voor je het weet, zit je elke nacht met een boek in je handen.