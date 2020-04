290 nieuwe overlijdens, druk op ziekenhuizen daalt verder

In totaal zijn nu 5.453 mensen in ons land gestorven aan de longziekte. Van de 290 mensen die de afgelopen 24 uur bezweken aan het coronavirus, verbleven er 192 in woonzorgcentra. Voor het merendeel van hen gaat het om vermoedelijke gevallen van corona, aldus viroloog Steven Van Gucht. 93 mensen overleden in het ziekenhuis. Opgesplitst per gewest waren er 119 overlijdens in Vlaanderen, 134 in Wallonië en 37 in Brussel.