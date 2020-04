Oma doet bizarre en kostbare ontdekking in oude puzzel

Het is een scenario waar iedereen van droomt: ineens een vermogen vinden in een oude kist, schoen of in dit geval: puzzel. Het gebeurde een Nederlandse oma. Enige nadeel: het betrof een vermogen aan xtc-pillen.

De vrouw uit Niedorp, in de provincie Noord-Holland, kreeg ongeveer vier jaar geleden een puzzel toegestuurd, zonder afzender. Aangezien de vrouw nooit een puzzel had besteld, besloot ze eens navraag te doen bij vrienden en familie. Maar ook die wisten van niks. Dus besloot de vrouw de puzzel keurig netjes ongeopend op te bergen, mocht de rechtmatige eigenaar zich komen melden.

530 pillen

Toen dit na vier jaar nog steeds niet het geval bleek te zijn besloot de vrouw de puzzel in coronatijden maar eens te openen voor de kleinkinderen. Maar bij het openmaken bleken er een extra verrassing in te zitten: 530 xtc-pillen.

De vrouw is keurig naar de politie gegaan om haar verhaal te doen en heeft de puzzel met pillen ingeleverd. Een wijkagent zette het nieuws op zijn social media, waarna het al snel viral ging.