Kendall Jenner onder vuur omdat ze DIT liet doen bij haar hond

Kendall Jenner heeft bij een deel van haar volgers kwaad bloed gezet nadat ze een foto met haar hond op Instagram deelde. De oren en de staart van het beestje werden immers voor een deel afgeknipt, wat sommigen beschouwen als dierenmishandeling.

Het 24-jarige model deelde vrijdag een foto met haar Dobermann. Al snel merkten heel wat volgers op dat de oren en de staart van de viervoeter ingekort waren. Dat wordt vaak gedaan om cosmetische redenen, maar is in heel wat landen, onder meer in België, illegaal.

Couperen

De ingreep heet ‘couperen’. Van nature is de staart van een Dobermann lang en gekruld en de oren gaan bij het ouder worden vaak hangen. Om dat te voorkomen, worden de staart en de oren vlak na de geboorte vaak operatief ingekort. Meestal gaat het om esthetische redenen, al beweren sommigen dat het beter is voor de gezondheid van de hond. Zo zou zijn natuurlijke staart te dun zijn en daarom makkelijk breken, en zou een niet gecoupeerde hond sneller een oorontsteking kunnen krijgen.

“Alleen maar voor de look”

Heel wat volgers van Kendall Jenner deelden hun ongenoegen over het feit dat het Amerikaanse model haar Dobermann had laten couperen. “Walgelijk van haar! Ze heeft het enkel en alleen voor de look gedaan”, “Het is in de meeste landen illegaal. Waarom volgt de VS dat niet?”, en “Het jammere is dat veel mensen denken dat Dobermanns er van nature zo uitzien, maar dat is niet zo. Bovendien tast je hun communicatievermogen daarmee aan. Het is gewoonweg niet oké”, klinkt het onder meer.