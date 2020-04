Hoogzwangere verpleegster sterft aan coronavirus, baby gered

Een hoogzwangere verpleegster uit Engeland is afgelopen weekend in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het lukte de artsen om haar baby via een keizersnede op tijd te redden. De directeur van het ziekenhuis waar de 28-jarige Mary voor werkte spreekt van een medisch wonder.

“Een lichtbaken in deze zeer donkere tijd.” De aankondiging van het overlijden komt te midden van een voortdurende ruzie over het gebrek aan beschermende uitrusting voor gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk.

De 28-jarige Mary Agyeiwaa Agyapong, die als verpleegster op een algemene afdeling van het Luton and Dunstable University Hospital in het noorden van Londen werkte, werd begin vorige week plotseling ernstig ziek.

Spoedoperatie

Het begon met een kleine verkoudheid, maar veranderde in zware ademhalingsproblemen. Het virus sloeg na een paar dagen over op haar hart waarna haar toestand nog sneller verslechterde. De vrouw moest met spoed geopereerd worden zodat tenminste de baby nog gered kon worden.

Het kind werd gezond geboren en de artsen dachten dat Mary weer tekenen van verbetering vertoonde. Tot haar toestand zondag weer verslechterde en ze de strijd tegen het virus moest opgeven. Het is niet duidelijk of het baby‘tje ook positief is getest op het virus. Dat wordt nog onderzocht.

Groot verdriet

Ziekenhuisdirecteur David Carter is met stomheid geslagen. “Het is met groot verdriet dat ik de dood van een van onze verpleegsters kan bevestigen”, zei hij in een verklaring aan Channel 4. “Mary werkte hier vijf jaar en was een zeer gewaardeerd en geliefd lid van ons team, een fantastische verpleegster en een goed voorbeeld van waar we voor staan.”

Twee boezemvrienden van de verpleegster, Rhoda Asiedu en Gloria Gyan, hebben een geldinzamelingsactie op touw gezet voor haar echtgenoot en pasgeboren kindje. Inmiddels is er meer dan vijfduizend pond (5740 euro) opgehaald. “Mary was een zegen voor iedereen die haar tegenkwam”, schrijven de vrienden.