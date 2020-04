313 nieuwe coronadoden, maar: “Kracht van het virus neemt af”

In de afgelopen 24 uur zijn er 313 mensen overleden aan het coronavirus. De daling van het aantal ziekenhuisopnames zet zich door. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 313 mensen overleden als gevolg van het coronavirus (114 in de ziekenhuizen en 199 in de woonzorgcentra). Dat brengt het totaal aantal coronadoden in ons land op 5.163.

Er werden 320 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten 399 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel ligger en 5.161 coronapatiënten (148 minder dan de dag voordien) in het ziekenhuis, onder wie 1.140 op intensieve zorgen (-42).

In de afgelopen 24 uur werden er 1.329 nieuwe besmettingen gerapporteerd. In het totaal hebben intussen 36.138 mensen positief getest op het longvirus.

Collectieve inspanning

Woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens stelt vast dat het coronavirus in kracht afneemt. Dat hebben we te danken aan de inspanningen van ons allemaal. “De cijfers van de afgelopen dagen tonen aan dat de kracht van het virus afneemt. Dat danken we aan onze collectieve inspanning van de afgelopen weken om thuis te blijven en enkel essentiële verplaatsingen te maken. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de situatie in de zorgsector nog steeds zeer zwaar is”, klinkt het.

Tuincentra en doe-het-zelfzaken

Vanaf dit weekend mogen tuincentra en doe-het-zelfzaken weer open. Het is echter van groot belang om ook daar de maatregelen strikt na te leven. “De fysieke afstand tussen de klanten onderling, maar ook tussen de klanten en de medewerkers, moet steeds gerespecteerd zijn. De fysieke afstand van anderhalve meter geldt zowel in de winkel als aan de kassa en de parking. Per winkel mag er op hetzelfde ogenblik maximaal één klant per tien vierkante meter aanwezig zijn. Een winkelbezoek mag maximaal een half uur duren en het is absoluut niet de bedoeling om er een familieuitstap van te maken. Je winkelt daarom ook alleen. Het is een collectieve inspanning en verantwoordelijkheid. Is het bijvoorbeeld te druk aan de winkel, kom dan op een later tijdstip terug”, besluit hij.