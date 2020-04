Vrouw doet straffe ontdekking met metaaldetector in tuin: “Ik geloofde mijn ogen niet”

Een Britse moeder van twee heeft met een metaaldetector een bijzonder muntstuk opgegraven uit haar tuin. Het gaat om een geldstuk van meer dan 500 jaar oud.

Door de coronamaatregelen moet ook Amanda Johnston uit de Engelse stad Portsmouth zoveel mogelijk in haar huis blijven. Uit verveling begon ze met de metaaldetector van haar zoon door haar tuin te gaan.

Gouden muntstuk

Plots ging het ding als een gek tekeer. De 48-jarige vrouw begon te graven en op ongeveer 20 centimeter diepte trof ze een gouden muntstuk aan. Het bleek om een ‘Henry VII Fine Gold Angel’ te gaan, een geldstuk uit de tijd toen Hendrik VII koning van Engeland was (1485-1509).

“Verleidelijk om te verkopen”

Na wat opzoekingswerk ontdekte ze dat het muntstuk 2.869 euro waard is. “Ik geloofde mijn ogen niet. Het is vrij dun, maar ik wist meteen dat het iets speciaals was. Ik zou het graag bijhouden, maar als het écht 2.869 euro waard is, is het verleidelijk om het te verkopen. Ik ga er eens goed over nadenken. Ik vraag me af of er nog meer te vinden is in mijn tuin”, vertelde ze aan The Sun.