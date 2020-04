VIDEO. Julie Vermeire verklapt wat ze de grootste afknapper vindt bij mannen

Elke weekdag tijdens de quarantaine entertaint Kat Kerkhofs ons met een nieuwe aflevering van ‘Homeparty met Kat’. Daarin legt de ‘Dancing with the Stars’-presentatrice telkens een nieuwe bv op de rooster, en dat live op Instagram. Deze keer was het de beurt aan Julie Vermeire, de dochter van Jacques Vermeire.

De twee praten over het leven als single, het overlijden van Johny Voners én over de grootste afknapper van Julie. “Als ze meer interesse tonen in mijn papa”, laat Julie weten. En die papa? Wel, die passeert ook even de revue. Kijk maar!