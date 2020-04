Trump: “New York overdrijft aantal coronadoden”

Donald Trump heeft hard uitgehaald naar New York. De miljoenenstad zou het aantal coronadoden hebben overdreven. Dat zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie.

Volgens ‘The Donald’, die onder vuur ligt voor zijn aanpak van het coronavirus, heeft zijn thuisstad onterecht 3.700 extra doden heeft opgeteld bij het officiële aantal. Volgens de stad zelf zijn deze mensen hoogstwaarschijnlijk aan het coronavirus overleden, maar zijn ze nooit getest.

Hartaanval

Deze extra doden brengen het sterftecijfer van New York boven de 10.000, maar Trump gelooft er niets van. “Ik zie vanochtend dat New York 3.000 doden heeft toegevoegd. In plaats van een hartaanval zeggen ze: een hartaanval veroorzaakt door dit. Als je goed kijkt, dan is dat wat het is.”

De woordvoerder van de burgemeester van New York, Freddi Goldstein, zegt dat Trump een gebrek aan compassie toont en probeert de sterftecijfers af te zwakken. “Dit zijn mensen met namen, hobby’s en levens. Ze laten geliefden achter. Ze verdienen het om erkend te worden en niet om te worden geminimaliseerd.”

30.000 doden in de VS