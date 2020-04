PAKKEND: Koppel met corona ‘viert’ huwelijksverjaardag vanuit ziekenhuisbed (foto)

Een Italiaans koppel heeft, ondanks hun besmetting met het coronavirus, hun gouden jubileum toch nog samen kunnen vieren. De foto’s spreken boekdelen.

Sandra (71) en Giancarlo (73) zijn maar liefst 50 jaar getrouwd met elkaar. Jammer genoeg werden ze allebei getroffen door het coronavirus en vertoeven ze in het ziekenhuis in Marche. Ze lagen niet op dezelfde kamer, maar toen verpleegster Roberta Ferretti hoorde dat het hun 50ste huwelijksverjaardag was, zorgde ze ervoor dat ze even herenigd konden worden.

Taart

Hun bedden werden naast elkaar gezet zodat ze elkaars hand konden vasthouden. Vervolgens werd er een prachtige foto van gemaakt. De verpleegsters hadden ook nog een kleine taart voorzien. “De vrouw huilde en was opgetogen, haar man vertelde haar hoeveel hij van haar hield,” schreef Roberta op Facebook.