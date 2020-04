Must Watch: dit zijn de beste quarantainereeksen op VRT NU

Dat we door Covid-19 zoveel mogelijk binnen moeten blijven, is het beste excuus om onderuit te zakken in de zetel en enkele reeksen te bingewatchen. Voor zij onder ons die geen Netflix-abonnement hebben, maar wel graag gratis series bekijken, biedt VRT NU soelaas. Hieronder lees je over de beste quarantainereeksen om de tijd mee te verdrijven.

Om toegang te krijgen tot de uitgebreide online televisiecatalogus van VRT NU moet je niet veel doen. Enkel een account aanmaken en inloggen volstaan om te kunnen scrollen door het grote aanbod. Om al wat kijkinspiratie op te doen, geven we de korte inhoud mee van vier topreeksen: Chernobyl, Down the road, Taboe en W817.

Chernobyl

Gisterenavond zond Canvas de eerste aflevering van de HBO-reeks ‘Chernobyl’ uit. Wie deze gemist heeft of gewoon al verder wil kijken, kan terecht op VRT NU. De kans dat je niet meer stopt eens je begonnen bent, is heel groot. De serie over de kernramp in de Oekraïense stad Tsjernobyl in 1986 is namelijk heel beklijvend. Ze is bovendien ook letterlijk brandend actueel door de bosbranden die daar momenteel woeden. De reeks wisselt de technische uitleg van experten zoals professor Legasov mooi af met persoonlijke verhalen van slachtoffers, bijvoorbeeld brandweerman Vasily, die de brandende kernreactor moet blussen. Gevoelige kijkers wenden best af en toe hun ogen af, want de talloze getroffenen met brandwonden of vrijwilligers die hun leven opofferen, staan al snel op je netvlies gebrand.

Down the road

Wie het liever wat luchtiger heeft, zal zijn gading vinden in het feelgoodprogramma ‘Down the road’. Presentator en reisbegeleider Dieter Coppens neemt al drie seizoenen lang jongeren met het downsyndroom mee op reis, waar ze hun eigen grenzen leren verleggen. Samen met psychologe Saar gaan ze allerlei uitdagingen aan, waarbij paardrijden, karten en een ballonvaart al aan bod kwamen. De sympathieke jongeren laten je gegarandeerd lachen met hun grappen en grollen en tonen vaak verbazend veel zelfstandigheid. Een extra reden om de vorige reeksen nog eens te bekijken, is het nieuwe seizoen dat eraan zit te komen. Daarin trekt Coppens naar Fins Lapland met de kandidaten uit de eerste serie. Zo kan je vedette Kevin (opnieuw) leren kennen.

Taboe

Ook ‘Taboe’ zal op je lachspieren werken, want Vlaams comedian Philippe Geubels zoekt de grenzen van de humor op. Mag je lachen met mensen met een beperking, ongeneeslijke ziektes of obesitas? Dat zoekt Geubels uit in deze reeks. Eerst luistert hij naar al de verhalen van zijn kandidaten en daarna maakt hij er een stand-upcomedyvoorstelling over met hen als publiek. Op het eerste gezicht zou je denken dat de Vlaamse komiek zijn boekje te buiten gaat, maar het tegendeel is waar. Hij gaat namelijk altijd heel respectvol om met de aandoeningen van zijn deelnemers en laat je met een goed gevoel achter.

W817

Deze jeugdreeks die oorspronkelijk op Ketnet werd uitgezonden, mag dan wel de vreemde eend in de bijt lijken, maar behandelt vaak heel volwassen thema’s. Zo volwassen dat het eerste seizoen van ‘W817’ zelfs niet meer op televisie gespeeld wordt door de vele vloekwoorden en seksuele toespelingen. Het leven van de zes kotstudenten, Steve, Birgit, Tom, Akke, Carlo en Zoë, en de puberende dochter van de huisbaas, Jasmijn, is sowieso puur entertainment. Nu is ook het ideale moment aangebroken voor deze trip down memory lane om je voor te bereiden op de toekomstige bioscoopfilm ‘8eraf’. Normaal gezien zou die in september in de cinemazalen te zien zijn. De kans dat de opnames door Covid-19 vertraging oplopen, is echter groot, maar geeft je dus extra tijd om de vijf seizoenen helemaal te bekijken.