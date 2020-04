Levensvatbare exoplaneet gevonden die erg op de aarde lijkt

Een groep wetenschappers heeft buiten ons zonnestelsel een planeet gevonden binnen de levensvatbare zone van het stelsel. Het gaat om een gesteenteplaneet waar vloeibaar water aanwezig kan zijn. Dit heeft NASA bekendgemaakt.

In een eerste fase zagen de wetenschappers in de data van de in 2018 uit dienst genomen Kepler-ruimtetelescoop het ding over het hoofd, maar bij een ‘tweede zit’ stootten zij toch op exoplaneet Kepler-1649c.

Het hemellichaam bevindt zich op 300 lichtjaar van ons en heeft veel weg van onze planeet, zegt de NASA. Het is 1,06 keer zo groot als de Aarde. Kepler-1649c ontvangt van de moederster 75 procent van het licht dat wij van onze Zon krijgen. Dit betekent dat de temperatuur van de exoplaneet gelijkt op die van ons.

Korte jaren

Een verschil is dat de nieuw gevonden planeet – in slechts 19,5 dagen – rond een kleine rode dwergster wentelt. Dergelijke soort sterren zijn bekend voor hun stellaire uitbarstingen die een uitdaging vormen voor potentieel leven. In het betrokken sterrenstelsel zijn rode dwergsterren gemeengoed, zodat dergelijke planeten er ook meer kunnen voorkomen dan vermoed.

Veel rond Kepler-1649c is nog niet geweten, waaronder de samenstelling van de atmosfeer die van invloed kan zijn op de temperatuur. Niettemin is de exoplaneet volgens de NASA intrigerend voor wetenschappers die zoeken naar planeten met levensvatbare omstandigheden.