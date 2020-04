Deze landen hebben de coronauitbraak het beste onder controle

Strenge lockdownmaatregelen, veelvuldig testen en het opschalen van het aantal bedden, de meeste landen hanteren een gelijksoortige aanpak van de coronacrisis. Het ene land was er alleen wat eerder bij dan het andere of heeft betere faciliteiten. Het resultaat is wel dat de veiligheid ten aanzien van het coronavirus per land verschilt.

De Deep Knowledge Group (DKG), die wereldwijd wetenschappelijke data analyseert, komt met een ranglijst op basis van 72 indicatoren, waaronder de mate waarin lockdownmaatregelen worden nageleefd, hoe streng de lockdown is, de hoeveelheid ic-bedden, de testcapaciteit, het aantal beademingsapparaten en de mate van economische steun.

DKG heeft de Eurozone ingedeeld in landen die een hoge, gemiddelde of beperkte mate van veiligheid bieden. Duitsland is het allerbeste bestand tegen de coronacrisis, gevolgd door Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Denemarken.

De rest van de top elf wordt compleet gemaakt door onze noorderburen, Noorwegen, België, Finland, Luxemburg en Tsjechië. In Zweden, waar alles grotendeels nog z’n gewone gangetje gaat, staat onderaan de lijst maar lijkt de crisis desalniettemin onder controle te hebben, afgaande op de cijfers. Italië en Spanje sluiten de lijst van 33 Eurolanden.

Opvallend: Ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Portugal horen wereldwijd bij de slechtst presterende lidstaten, maar de Verenigde Staten scoren met een 70ste plaats nog een stuk beroerder. Israël spant de kroon inzake coronaveiligheid.