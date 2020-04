UPDATE. Voorbije 24 uur vermoedelijk 283 nieuwe overlijdens

De voorbije 24 uur werden 283 bijkomende doden door het coronavirus gerapporteerd. Het totale aantal overlijdens met een bevestigde of vermoede besmetting met COVID-19 komt zo op 4.440 te liggen. Dat hebben de interfederale woordvoerders bekendgemaakt.

Daarnaast werden 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Daar liggen nu 5.524 patiënten, 11 minder dan de dag ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorg daalde met 22 tot 1.204. Van hen moeten er 889 beademd worden. De piek lijkt zo wel degelijk al achter ons te liggen.

Vermoedelijke overlijdens

Van de 179 overlijdens in de rusthuizen gaat het in 174 gevallen (97,2 procent) om een vermoedelijk overlijden door Covid-19. Van slechts 5 overleden rusthuisbewoners (2.8 procent) is bevestigd in het labo dat ze aan het longvirus bezweken zijn.