VIDEO. Drama in Waalse ‘Blind Getrouwd’: Man haakt al bij jawoord af

Pijnlijk moment tijdens ‘Mariés au premier regard’, de Waalse versie van ‘Blind Getrouwd’. Tijdens de huwelijksplechtigheid twijfelde de bruidegom te hard en besloot hij om niet te trouwen.

Het liefdesavontuur tussen Audrey en Anthony zag er met 78,4% compatibiliteit veelbelovend uit, maar nog voor het begon, eindigde het al. Een zenuwachtige Anthony wachtte vol ongeduld op het moment waarop zijn toekomstige bruid binnenkwam, en toen het zover was, stond hij versteld van haar schoonheid. Maar even later brak er iets.

‘Neewoord’

Vrienden en familie van het koppel in spe zagen hoe de twijfel bij Anthony de overhand begon te nemen voor het altaar. Bij het uitspreken van de geloften werd het voor de man uit Luik geen jawoord, maar een duidelijke ‘nee’. “Ik wil je niet voor de gek houden en wil niet dat je aan mij gehecht raakt. Ik vind je heel charmant, maar ik wil niet verder gaan met ons avontuur. Het spijt me echt”, klonk het.

Buikgevoel

Een verbouwereerde, maar begripvolle, Audrey vroeg hem de reden voor zijn abrupte beslissing. “Ik wil niet doorgaan voor klootzak, maar ik volg altijd mijn gevoel en ik voelde het niet. Het huwelijk is belangrijk voor mij en ik wil niet binnen een week weer scheiden, gewoon omdat het niet werkt”, antwoordde hij.

Trots gekrenkt

Een experiment in mineur dus, en voor Audrey geen al te fijne zaak voor haar eergevoel. “Dit is niet wat ik mij had voorgesteld bij deze ervaring. Ik had steeds het beste scenario voor ogen. Dit is dus zeer moeilijk, want mijn trots krijgt hierdoor een rake klap”, besluit ze.