Trump en gouverneur New York op ramkoers: “Zal zijn bevel negeren”

Indien de Amerikaanse president Donald Trump de staat New York zou bevelen de lockdown op te heffen, weigert gouverneur Andrew Cuomo dit te doen als dit de volksgezondheid in gevaar zou brengen. Dat heeft Cuomo in een interview met nieuwszender CNN gezegd.

“Als hij (Trump) me opdraagt dat te doen op een manier waarbij de volksgezondheid in gevaar komt, zou ik het niet doen”, aldus de Democratische gouverneur. “Wat het ergst mogelijke ding kan zijn dat hij (de Republikeinse president) kan doen, is dictatoriaal te handelen en op een partijdige en verdeeldheid scheppende manier te handelen.”

New York is in de VS de zwaarst getroffen staat door het coronavirus.

Koning Trump?

Gisteren liet Trump weten het “totale gezag” te hebben over de staten als het gaat om een reactie op het virus.

“Wij hebben geen Koning Trump. Wij hebben president Trump. De president moet er zelfs niet aan denken erover te gaan. Dat zou verdeeldheid scheppen en (partij)politiek, en het zou helemaal haaks staan op wat wij hebben proberen te doen door op een coöperatieve manier te werken”, kreeg CNN van Cuomo te horen.

“Het is schizofreen”

De gouverneur van New York zei ook dat de laatste uitlatingen van Trump een bocht van 180 graden zijn ten opzichte van zijn vroegere standpunten om lockdownmaatregelen aan de staten over te laten en hen de laten zoeken naar materiaal voor ziekenhuizen. “Dit is 180…Het is zinloos, het is schizofreen”, aldus Cuomo, die opriep partijpolitiek buiten de coronapandemie te houden.